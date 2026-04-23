La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo parcialmente nublado con aumento de nublados por la tarde, para este jueves 23 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

Para este día se prevén lluvias ligeras e intervalos de chubascos; los vientos serán de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarán los 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 27° celsius, mientras que la mínima será de 14° celsius en las primeras horas del día.

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Se espera que el viernes 24 de abril haya ambiente muy caluroso, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Este jueves se prevé ambiente #caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nublados por la tarde; #lluvias ligeras e intervalos de chubascos.



Mañana se prevé ambiente muy caluroso.



🌡#TemperaturaMáxima: 27 °C

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/k6UnIZGEhL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

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