Más Información

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

La marcha en el marco de los 11 años de la contó con la participación de más de 4 mil personas y concluyó con saldo blanco y algunas afectaciones materiales menores, dio a conocer la .

De acuerdo con la dependencia, a lo largo de la movilización se registró que un grupo de aproximadamente , ajenas a la organización, realizaron diversos actos como pintas, petardos y rompieron vidrios en algunas dependencias públicas, así como en comercios privados, entre ellos el saqueo a una tienda de conveniencia y estaciones de transporte público.

Leer también:

De acuerdo con el gobierno capitalino, en la marcha por el 11 aniversario de la desaparición de los normalistas participaron más de 4 mil personas. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)
De acuerdo con el gobierno capitalino, en la marcha por el 11 aniversario de la desaparición de los normalistas participaron más de 4 mil personas. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que para garantizar la seguridad durante la movilización que partió este viernes del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desplegó 500 elementos de la Policía Metropolitana y 200 de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

También se contó con el apoyo de 52 paramédicos, cuatro ambulancias y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes dieron cuatro atenciones médicas menores, entre ellas a un policía.

Con el fin de establecer acuerdos y priorizar el diálogo ante posibles conflictos, el Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado por más de 150 servidores públicos de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), de la Dirección General de Gobierno (DGG), de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS) y del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI) acompañaron a los manifestantes durante su recorrido.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses