La marcha en el marco de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa contó con la participación de más de 4 mil personas y concluyó con saldo blanco y algunas afectaciones materiales menores, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, a lo largo de la movilización se registró que un grupo de aproximadamente 130 personas encapuchadas, ajenas a la organización, realizaron diversos actos como pintas, petardos y rompieron vidrios en algunas dependencias públicas, así como en comercios privados, entre ellos el saqueo a una tienda de conveniencia y estaciones de transporte público.

De acuerdo con el gobierno capitalino, en la marcha por el 11 aniversario de la desaparición de los normalistas participaron más de 4 mil personas. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que para garantizar la seguridad durante la movilización que partió este viernes del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desplegó 500 elementos de la Policía Metropolitana y 200 de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

También se contó con el apoyo de 52 paramédicos, cuatro ambulancias y 10 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes dieron cuatro atenciones médicas menores, entre ellas a un policía.

Con el fin de establecer acuerdos y priorizar el diálogo ante posibles conflictos, el Grupo de Diálogo y Convivencia, conformado por más de 150 servidores públicos de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), de la Dirección General de Gobierno (DGG), de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS) y del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI) acompañaron a los manifestantes durante su recorrido.

