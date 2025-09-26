Con motivo de la conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta tarde se lleva a cabo una manifestación sobre Paseo de la Reforma en CDMX, que partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene un despliegue de elementos de tránsito y de seguridad para encauzar el avance de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad. Se prevé que las afectaciones viales se presenten hasta que los manifestantes arriben a la Plaza de la Constitución.

Sigue las últimas noticias de la marcha de los 43 de Ayotzinapa

Nación 04:55 PM “Ni la lluvia, ni el viento, detendrán al movimiento”, gritan estudiantes tras lluvias en CDMX Luego de que la CDMX registrara lluvias, las y los manifestantes continuaron con su recorrido rumbo al Zócalo capitalino. Durante la manifestación corearon: “Ni la lluvia, ni el viento, detendrán al movimiento”. A pesar de la lluvia, continúa la marcha por los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Exigen justicia, verdad y su pronta localización.



Inicia la marcha anual por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Exigen justicia y esclarecimiento en el caso, así como la pronta extradición de Tomás Zerón.



📹 @sharonmercado57 pic.twitter.com/k3oAEh1kSA — El Universal (@El_Universal_Mx) September 26, 2025

Nación 04:45 PM Exigen entradición de Tomás Zerón Las y los asistentes a la marcha exigen justicia y esclarecimiento en el caso, así como la pronta extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal e implicado en el caso Ayotzinapa y en la construcción de la Verdad histórica A las calles de la CDMX acuden cientos de estudiantes normalistas que se manifiestan para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero



Nación 04:34 PM Inicia la marcha de los 43 de Ayotzinapa: "¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!" A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, madres, padres y estudiantes marchan en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso.

La protesta comenzó en el Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino. Con una cuenta del 1 al 43, los familiares de los normalistas iniciaron su caminata.

"¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!", es la consigna que han repetido a lo largo de 11 años.



Nación 04:33 PM Se debe profundizar investigación contra el ejército, dice abogado Isidoro Vicario Previo a la marcha por el 11 aniversario de Ayotzinapa, el abogado Isidoro Vicario, representante de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sostuvo que se tienen que profundizar las líneas de investigación que involucran al ejército.



Nación 04:30 PM Afectaciones viales por marcha de los 43 de Ayotzinapa La marcha, encabezada por familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones sociales, afecta diversas vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc debido a los cortes de circulación implementados por la SSC. De acuerdo con personal de tránsito, los cierres abarcan desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Eje 1 Norte Guerrero y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Asimismo, permanecen bloqueadas las vialidades que convergen con Reforma, como avenida de los Insurgentes, Florencia, avenida Juárez, Bucareli, Rosales y Eje Central. Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas que busquen trasladarse de norte a sur utilizar como alternativas viales el Circuito Interior y el Anillo Periférico. En tanto, quienes necesiten acceder al centro de la ciudad podrán hacerlo por Eje 1 Norte, avenida Cuauhtémoc y Río de la Loza.

Lee también Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc