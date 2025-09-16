Más Información

Ante vecinos de la demarcación, la alcaldesa de , Gabriela Osorio encabezó el por el 215 Aniversario en la explanada de la demarcación.

“Mexicanas, mexicanos, viva la independencia nacional”, “Vivan las Insurgentas que nos dieron patria”, “Viva Josefa Ortiz Téllez de Girón”, “Viva Leona Vicario”, “Viva María Ignacia Rodríguez”, “Vivan nuestros héroes anónimos”, “Viva Ignacio Allende”, “Viva Vicente Guerrero”, “Viva José María Morelos”, “Viva Miguel Hidalgo”, “Vivan los héroes de Padierna”, “Vivan los 11 mártires”, “Vivan las obreras”, “Vivan los zapatistas de Tlalpan”, “Viva nuestra soberanía y libertad”, “Viva la grandeza de México”, “Vivan nuestros pueblos originarios”, “Viva nuestra patria tlalpense”, “Viva México”, gritó la alcaldesa previo a hacer sonar la campana y ondear la bandera de México.

Para amenizar la celebración durante el día se presentaron artistas como Regina Orozco, Víctor García, Alberto Barros, Los Cojolites, entre otros.

