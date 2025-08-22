Más Información

Las registradas este viernes han causado anegaciones y afectaciones a la vialidad en calles de al oriente de la Ciudad de México.

En la zona serrana de Iztapalapa se registra una bajada de agua importante. El flujo más fuerte se da en las calles Villa Franqueza y Villa Gonzalo, colonia Buenavista, informó la Unidad de Orientación Vial de la .

La Secretaría de Gestión Integral del Agua capitalina informó que una cuadrilla se desplaza al lugar.

Una fuerte lluvia azotó a la CDMX este viernes (22/08/2025). Fotos: Francisco Rodríguez
Por otro lado, se registra una inundación importante en calzada Ermita Iztapalapa y Avenida De las Torres, en la alcaldía Iztapalapa.

La SSC informó que la alternativa vial es la calzada Ignacio Zaragoza.

La calzada Ermita presenta encharcamientos que afectan la circulación, a la altura de la colonia Reforma Política.

Y también hay inundaciones sobre calzada Ignacio Zaragoza al cruce con la avenida República Federal.

