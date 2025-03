"¡Déjenos entrar, queremos dialogar!". A minutos de que comience la discusión para el dictamen de la prohibición de corridas de toros con violencia o la aprobación de la misma sin violencia en el Congreso de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, decenas de toreros se manifiestan afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende, para exigir una mesa de diálogo.





Colectivos a favor de la tauromaquia se manifiestan afuera del Congreso de la CDMX contra la prohibición de corrida de toros. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL

"¡Déjenos entrar!", claman al unísono los manifestantes, quienes señalan que no han tenido una mesa de diálogo para hablar sobre el tema.

Lee también Propuesta de prohibir corridas de toros con violencia “no tiene ni pies ni cabeza”, dicen toreros y ganaderos

Colectivos a favor de la tauromaquia se manifiestan afuera del Congreso de la CDMX contra la prohibición de corrida de toros. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL

"Atentan contra la cultura"

Francisco Martínez, torero desde los 9 años, señaló que la discusión que se llevará a cabo a las 8:00 horas no tiene "pies ni cabeza; no se han informado, no saben de lo que hablan y atentan contra la cultura".

Colectivos a favor de la tauromaquia se manifiestan afuera del Congreso de la CDMX contra la prohibición de corrida de toros. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL

Lee también Congreso de la CDMX discute aprobación de la prohibición de corridas de toros; sigue aquí el minuto por minuto

"Cuidamos a los toros"

"No se han dedicado a analizar lo que pasa detrás de una ganadería, de una corrida de toros, no sólo es torear sino es un cuidado de más de cinco años. Es cultura y es gastar muchísimo dinero que no se compara con lo que se gana en la Plaza de Toros, porque es una cultura y nosotros somos quienes más queremos y cuidamos a los toros", señaló.

Colectivos a favor de la tauromaquia se manifiestan afuera del Congreso de la CDMX contra la prohibición de corrida de toros. Foto: Yaretzy M. Osnaya/EL UNIVERSAL





🐂 Toreros y ganaderos se manifiestan a un costado del Congreso de la Ciudad de México, donde a las 8:00 se llevará a cabo la discusión para el dictamen de la prohibición de corridas de toros.



VIDEO: Rafael García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/H7ARttAr9c — El Universal (@El_Universal_Mx) March 18, 2025





































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot