"Somos quienes más queremos y cuidamos a los toros"

Francisco Martínez, torero desde los 9 años, señaló que la discusión que se llevará a cabo a las 8:00 horas no tiene "pies ni cabeza; no se han informado, no saben de lo que hablan y atentan contra la cultura".

"No se han dedicado a analizar lo que pasa detrás de una ganadería, de una corrida de toros, no sólo es torear sino es un cuidado de más de cinco años. Es cultura y es gastar muchísimo dinero que no se compara con lo que se gana en la Plaza de Toros, porque es una cultura y nosotros somos quienes más queremos y cuidamos a los toros", señaló.

🐂 Toreros y ganaderos se manifiestan a un costado del Congreso de la Ciudad de México, donde a las 8:00 se llevará a cabo la discusión para el dictamen de la prohibición de corridas de toros.



VIDEO: Rafael García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/H7ARttAr9c — El Universal (@El_Universal_Mx) March 18, 2025

