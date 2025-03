El dictamen para tener corridas de toros, pero sin violencia que hoy se discutirá y, en su caso, será aprobado en el pleno del Congreso local dará, una vez que entre en vigor, 210 días naturales para que el Gobierno de la Ciudad de México expida un nuevo reglamento que establezca los lineamientos para la realización de espectáculos taurinos en los que no se maltrate a los animales que participen.

A decir de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Daniela Álvarez, este plazo se da para que en la próxima temporada grande de la Plaza México ya haya corridas de toros sin violencia.

“La próxima temporada grande se inaugura en noviembre, entonces le da perfectamente tiempo al gobierno y a los taurinos de poder generar un reglamento acorde y que atienda sus necesidades, ya que en esta ocasión no fueron escuchados con esta nueva modalidad, o sea, se había hablado de eliminación o no de las corridas de toros, no se había hablado de los toros sin sangre, porque incluso ellos habían manifestado que no les convenía

“Entonces, con el fin de que sí se puedan atender en esta ocasión las diligencias entre taurinos, por eso se dieron 210 días al Gobierno de la Ciudad de México para poder actualizar el reglamento taurino”, comentó a EL UNIVERSAL.

Subrayó que este plazo para la expedición del nuevo reglamento no implica que durante este tiempo se puedan realizar corridas de toros con sangre, pues el decreto para que haya espectáculos taurinos sin violencia entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial por parte del gobierno.

Daniela Álvarez subrayó que si bien está contenta con el dictamen que presentarán hoy, pues es un avance tras 15 años de haberse presentado por primera vez, el mismo es “tibio” y no deja contentos a taurinos ni antitaurinos.

Asimismo, mencionó que la “mayoritearon”, pues ella impulsaba un dictamen que proponía abolir la tauromaquia, tal y como pedía la iniciativa ciudadana, pero el Gobierno capitalino planteó un espectáculo sin violencia, que es la antesala, dijo, de la abolición de la fiesta brava en la capital del país, pero en aras de lograr el consenso se logró un punto intermedio y ella cedió.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la propuesta de la jefa de Gobierno para que las corridas de toros se lleven a cabo sin violencia. “Me parece que es un avance lo que planteó la jefa de Gobierno. Habrá otros puntos de vista, pero yo considero que es un avance importante”, dijo.

Este martes se prevén manifestaciones de taurinos y antitaurinos a partir de las 7:00 horas en las inmediaciones del Congreso local.