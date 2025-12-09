Más Información
Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice
Con campanas de colores y esferas de colores, personal de Obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y de fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México hasta el próximo 15 de diciembre.
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Lee también Avanza instalación de la romería en el Zócalo capitalino
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Lee también Derrama navideña alcanzará 38 mil mdp en CDMX; Coparmex prevé impulso a más de 152 mil negocios
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Lee también Desaceleración no frena compras navideñas; consumidores gastarán más de 6 mil pesos en regalos, según estudio
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Lee también Conoce las mejores decoraciones navideñas para tu baño este 2025
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]