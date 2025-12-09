Más Información

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Con campanas de colores y esferas de colores, personal de Obras y Servicios alista el para las fiestas decembrinas y de fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del hasta el próximo 15 de diciembre.

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL
Personal de obras y Servicios alista el alumbrado decorativo para las fiestas decembrinas y fin de año; mientras, comerciantes acomodan sus puestos y productos para ofrecerlos en la romería de la plancha del Zócalo capitalino, el lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]