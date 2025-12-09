Debajo de carpas de colores guinda y blanco, decenas de comerciantes y artesanos se alistan para vender durante la romería de fin de año que permanecerá en la plancha del Zócalo capitalino hasta el próximo 15 de diciembre.

Molcajetes, aretes de colores, piezas de ropa, manteles con figuras de la virgen y otras artesanías son algunos de los productos que han instalado los artesanos debajo de las carpas que colocó la administración capitalina con este fin.

Esta romería se instalará en el Zócalo, luego de que las autoridades anunciaron que este año no se permitirá su colocación en el Paseo de la Reforma.

Pasadas las 13:00 horas de este lunes, la mayoría de las mesas todavía estaban vacías, mientras que en algunas los vendedores ya se encontraban listos con sus productos desplegados para iniciar la venta.

“Sí, ahorita nos estamos alistando, pero mañana ya vamos a estar vendiendo”, comentó una de las comerciantes a una mujer que se acercó a solicitar información.

El 4 de diciembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmó que más de mil artesanos tendrán espacios para hacer sus ventas en este punto de la Ciudad, a lo largo de esta semana, pues no habrá romería en Paseo de la Reforma.

Aunque estaba previsto que la romería estuviera abierta al público a partir del domingo 7 de diciembre —e incluso se comentó la posibilidad de que abriera desde la tarde del sábado— las carpas comenzaron a instalarse el domingo, y este lunes los comerciantes apenas estaban instalando sus negocios.

En noviembre, el Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas de la Ciudad de México solicitó que les otorguen los permisos para vender sobre Paseo de la Reforma como desde hace 10 años.