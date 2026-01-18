La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora desmintió categóricamente la información que se publicó en una página de Facebook, en la que se asegura el supuesto robo de un cuerpo en el municipio de Sonoyta durante su traslado hacia la ciudad de Mexicali.

A través de un comunicado oficial, la dependencia aclaró que no existe denuncia formal ni registro institucional que confirme los hechos señalados por dicha cuenta creadora de contenido, por lo que la información difundida es completamente falsa.

La Fiscalía precisó que, tras realizar las verificaciones correspondientes, no se encontró ningún dato que respalde la versión publicada en redes sociales, reiterando que se trata de un rumor sin fundamento que puede generar desinformación y alarma entre la población.

Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)exhortó a la ciudadanía a no interactuar ni compartir contenidos provenientes de fuentes no oficiales y a mantenerse informada únicamente a través de medios de comunicación establecidos y canales institucionales.

Finalmente, la autoridad estatal reiteró su compromiso con la transparencia y la difusión de información veraz, e hizo un llamado a la responsabilidad en el consumo y difusión de noticias, especialmente aquellas relacionadas con temas de seguridad y justicia.

