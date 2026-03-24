La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que han sancionado a 120 elementos de la dependencia capitalina por diversas irregularidades, entre ellas, la corrupción.

En rueda de prensa, detalló que de mayo de 2025 a febrero de 2026 han recibido cinco mil 675 quejas, de las cuáles tres mil 387 se resolvieron con medidas correctivas en menos de 72 horas. En tanto, mil 95 se encuentran en investigación y en mil 193 casos ya se identificaron posibles irregularidades.

“Se ha logrado la sanción ya de 120 servidores públicos relacionados con distintos tipos de irregularidades, entre otras, casos de corrupción. Son distintas sanciones las que prevé la ley y en los que está trabajando esta Unidad de Asuntos Internos y, efectivamente, entre otras cosas esta la posibilidad de la suspensión temporal en lo que se definen las distintas sanciones”, comentó.

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En este sentido, precisó que en el caso de la llamada “Lady Pepitas”, la Fiscalía a su cargo no va a tolerar casos de discriminación o maltrato. Detalló que también se investiga en Asuntos Internos a esta funcionaria, pues cuando discriminó a una mujer policía afuera del Estadio Olímpico Universitario, tenía que estar trabajando.

“Estamos investigando el caso, no únicamente en servidores públicos, ya que se levantó una denuncia específica sobre este caso, sino en asuntos internos. La funcionaria fue suspendida temporalmente, estamos investigando a detalle este caso. Se identificó que esta funcionaria tendría que haber estado en su centro de trabajo, no lo estaba en ese día y eso también derivó en esta suspensión temporal”, comentó.

La fiscal recalcó que no buscan criminalizar sin antes investigar qué es lo que está pasando. “Vamos a buscar una sanción proporcional relacionada con esta posible falta, y a partir de eso vamos a tomar decisiones”.

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