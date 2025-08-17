La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que luego de las fuertes lluvias que se registraron en la Ciudad de México, la estación del Metro Pino Suárez de la Línea 2 presentó filtraciones, por lo que comenzaron trabajos de reparación.

Detalló que este sábado, brigadas de la secretaría acudieron a Pino Suarez y San Jerónimo, en la colonia Centro, para cambiar una atarjea a una profundidad de 1.52 metros, para evitar dichas filtraciones.

A través de su cuenta de X, la Segiagua precisó que los trabajos de rehabilitación de la filtración de agua presentan un avance del 90%.

Lee también El Maratón CDMX de 1985 casi se cancela por el temblor

La noche del jueves 14 de agosto, se registró un corto circuito en el tramo Pino Suárez-Zócalo por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) suspendió el servicio en 14 de 24 estaciones de la Línea 2.

El director del Metro, Adrián Rubalcava explicó que el corto circuito fue provocado por una filtración de agua en la zona de vías, lo cual fue reparado esa misma noche por técnicos del STC.

El domingo 10 de agosto también se registró un corto circuito que afectó el servicio, de igual forma derivado de la tormenta que se registró esa tarde-noche.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL