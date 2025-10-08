Más Información

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los Reyes La Paz, Méx.— La barda perimetral de la unidad habitacional Tepozanes —ubicada en el límite de Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz—, la cual se colapsó durante una tromba el 14 de septiembre, no ha podido ser reconstruida porque una filtración de agua impide la obra.

En el estacionamiento aún hay agua, la cual ha brotado a la superficie, y lodo. “Ya vamos a cumplir un mes de que la barda se cayó y no sabemos cuándo la van a construir; el problema más grave es que cuando llueve el agua se vuelve a meter al estacionamiento de la unidad y existe el riesgo de que se meta también a las casas en la parte baja”, dijo Arturo, uno de los residentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses