Los Reyes La Paz, Méx.— La barda perimetral de la unidad habitacional Tepozanes —ubicada en el límite de Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz—, la cual se colapsó durante una tromba el 14 de septiembre, no ha podido ser reconstruida porque una filtración de agua impide la obra.

En el estacionamiento aún hay agua, la cual ha brotado a la superficie, y lodo. “Ya vamos a cumplir un mes de que la barda se cayó y no sabemos cuándo la van a construir; el problema más grave es que cuando llueve el agua se vuelve a meter al estacionamiento de la unidad y existe el riesgo de que se meta también a las casas en la parte baja”, dijo Arturo, uno de los residentes.