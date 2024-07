Se cumplen dos año del rescate de más de 100 grandes felinos de la fundación Black Jaguar - White Tiger, y todos los animales rescatados por las instituciones zoológicas de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) siguen en custodia “temporal” en dichos recintos que han invertido alrededor de 80 millones de pesos en su recuperación y en garantizar diariamente su bienestar, sin que el gobierno haya brindado ningún tipo de apoyo, informó el Presidente de a Asociación, Ernesto Zazueta.

En abril del 2015 un terreno de grande dimensiones en el Ajusco fue registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) bajo el nombre de Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco, que es el mismo nombre de la Fundación creada por Eduardo Serio en el 2024, Black Jaguar-White Tiger.

El 4 de julio del 2022 la Asociación denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Eduardo Serio por abandono y grave maltrato de cientos de felinos, muchos de ellos de especies en riesgo de extinción.

También lee FOTOS. Acoplados y con buena salud, leones rescatados en el Ajusco de la fundación Black Jaguar White Tiger

A través de un comunicado de prensa, expusieron que después de un largo y burocrático proceso que la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) se empeñó en complicar, 125 animales (la mayoría felinos algunos monos, papiones y coyotes), fueron trasladados a 15 instituciones zoológicas de la AZCARM, “que, sin dudarlo, pusieron a disposición sus recursos materiales y humanos para rescatar a los ejemplares que se encontraban en una situación inhumana”.

“Ya pasaron dos años, y más allá de que nuestras instituciones zoológicas hayan recibido durante estos 24 meses algún tipo de apoyo o por lo menos reconocimiento o agradecimiento por parte de las autoridades ambientales, es la fecha en que solo hemos recibido ataques infundados e inspecciones arbitrarias”, dijo Ernesto Zazueta.

“Nosotros estamos felices de haber sido pieza clave en ese gran rescate, pero es de no creerse que tras 24 meses de lo ocurrido no haya sido castigado el responsable de este delito contra la vida silvestre; que nosotros sigamos siendo absolutamente responsables del cuidado y sustento de todos los animales cuando la custodia temporal venció en diciembre del 2022; que la Dirección General de Vida Silvestre se niegue a dar de alta a los ejemplares y, sin ninguna lógica, no quiera darnos su custodia definitiva o posesión final”, refirió.

También lee Ataques afuera del Metro CDMX dejan un muerto en la estación Culhuacán y un herido en la de Juárez

También señaló que las instituciones han sido víctimas de acoso, intimidaciones e inspecciones ilegales. “Pero ni su cacería de brujas ni sus campañas de odio orquestadas por la DGVS han podido opacar nuestra labor, porque justo a través de sus muchas inspecciones arbitrarias, han podido constatar el buen estado de salud de todos los animales rescatados”, recalcó Ernesto Zazueta.

Detalló que pese al estado en el que se encontraba los felinos, sólo se registraron cinco decesos (un león en el Criadero Yupendii, una leona en Africam Safari, una tigresa en el Zoológico Morelia y un jaguar en Ostok Sanctuary).

“Lamentablemente varios vivirán con daños hepáticos, fracturas en piezas dentales, colas mutiladas, debilidad visual y con problemas digestivos por la severa desnutrición y deshidratación que sufrieron. No obstante, estamos muy orgullosos y contentos de que la gran mayoría de los ejemplares no solo se encuentran muy bien de salud sino que su comportamiento es muy favorable”.

Felinos rescatados de Black Jaguar-White Tiger siguen en custodia temporal tras dos años sin apoyo gubernamental. Foto: Especial

Los felinos mejoran su salud

“A dos años de su rescate, los felinos están saludables, con pesos adecuados, sus pelajes dan cuenta de su estado de bienestar y lo mejor es que están tranquilos, pese a todo lo que vivieron, la mayoría ya muestran un comportamiento sin estrés y muy bien adaptados a su nuevo hogar. En la mayoría de los recintos los visitantes pueden verlos y constatar por su propia cuenta lo bien que se encuentran”.

Por ello, Zazueta Zazueta aprovechó que se cumplen dos años de aquel suceso para agradecer a cada una de las 15 instituciones zoológicas que contribuyeron con este histórico rescate.

“La AZCARM y gran parte de la sociedad mexicana e incluso internacional reconocemos esta enorme labor y todos los recursos que han invertido. A la fecha hemos destinado 76 millones y medio de pesos para que estos increíbles animales pudieran tener una segunda oportunidad de vida, y una vida muy digna”.

“Lamento profundamente que personas sin conocimiento ni ningún reparo quieran desacreditar el gran trabajo, compromiso y dedicación que hemos demostrado estos 730 días aún cuando no era nuestro deber ni responsabilidad. Yo quisiera saber cuánto dinero o tiempo han dedicado a estos animales quiénes pretenden denostarnos, quisiera saber qué harían las autoridades sin nuestros espacios y sin nuestra colaboración permanente. ¿Qué hubiera sido de estos felinos si no los hubiéramos atendido inmediatamente, rehabilitado con los especialistas correspondientes, y si no les hubiéramos dado un hogar?”, concluyó Zazueta.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL