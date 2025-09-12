A unos días de las fiestas patrias, decenas de personas que acuden al mercado de La Merced, para comprar todo lo necesario para preparar el tradicional pozole verde, blanco y rojo, aseguraron que este año cocinarán menor cantidad, pues la carne, los garbanzos y las tostadas se salieron “por mucho” de su presupuesto.

Locatarios admiten que el precio de sus productos ha subido el doble, pero “no porque nosotros queramos. Todo ha subido —aceite, carne y tortilla— y como todo negocio no podemos perder”.

“Cada vez está más caro todo, todos los años va subiendo, pero ahora yo tenía previsto gastarme más o menos 700 pesos, y ya entre tanto fueron casi los 900. Tuve que dejar las tostadas y comprar menos carne”, dice Martina Gómez, quien considera una tradición hacer “el pozole rojo de mi mamá”.

Precisa que por tres kilos de maciza iba a pagar casi 400 pesos, “tuve que dejar uno, ahora ya ni en el mercado es barato”.

Señala que su familia se compone de 10 integrantes, entre sus hijos, nietos y las parejas de sus dos hijos, pero “este año voy a tener que hacer menos, pero ni modo. Ahí nos acompletamos con tinga, o pata, ya veremos. Como decía mi mamá: juntos la comida se hace grande”.

Isabel García, quien cada año hace pozole blanco porque no come picante, comenta que el año pasado una pieza de pollo grande costaba 100 pesos. “Ahorita ya querían 200 y no crea usted que una pieza grande”.

“Yo vivo por Santa Fe, y ahí una pieza más chiquita me cobran 200, y dije acá en La Merced menos de 100 y me llevo dos, pero también fueron 200. Entonces voy a tener que ir al centro comercial, yo creo (...), tenía planeado gastar 300 pesos para seis personas, por lo que no pudo acompletar para todo lo que tenía previsto comprar: garbanzo, pechuga, crema, tostadas, chiles, refresco, rábanos”.

Amanda asegura que recortó su presupuesto de 600 a 500 pesos para hacer pozole rojo para su familia, “y ya lo demás lo acompletamos en tostadas, falta el refresco. Pero es difícil saber que todo está bien caro, que suban los precios y tener que acostumbrarse, ¿no? O la otra es que voy a tener que regresar en la quincena”.

Marlon Mateo, vendedor de carnes desde hace 30 años en La Merced, admite que los precios han subido hasta 100%, pero “no es culpa de nosotros. Ahora sí que hay que ver que todo ha subido, la carne; el kilo ahorita está en 93 pero vas a ver que se va a dobletear”.

Gabriela vende el paquete de 100 tostadas en 90 pesos, aunque el año pasado “podíamos darlo en 60 y aún así nos salía”. “Subió el aceite, la renta, las tortillas, la misma sal, y todavía agrégale que lo pusieron puente (16 de septiembre), entonces la gente prefiere irse de viaje”.

José Luis, vendedor de carne, señala que los precios han subido hasta el doble.