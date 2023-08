A dos años de la desaparición de Luis Axel Guzmán Zárate sus familiares conservan la esperanza de encontrarlo y exigen, con una movilización en la Fiscalía capitalina, una línea de investigación que ayude a localizarlo.

Luis y su familia fueron a un centro comercial frente al Metro Miguel Ángel de Quevedo, antes de irse de ese lugar, Luis fue al baño y no lo volvieron a ver.





FOTO: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL/

“Mi hijo me pide permiso para ir al baño y ya no lo vuelvo a ver. Yo me dirigí desde el primer momento a la Fiscalía y no he tenido respuesta, puesto que a dos años y un día de su desaparición me dicen que no hay línea de investigación”, comentó la señora María Inés Zárate, mamá de Luis Axel.

Sumado al dolor y la desesperación, la familia señala falta de acción e indolencia por parte de las autoridades.

Piden en la Fiscalía apoyo para encontrar a Luis Axel



A dos años de su desaparición, familiares de Luis Axel Guzmán Zárate se manifiestan frente a la Fiscalía capitalina para que las autoridades les den una línea de investigación



“De hecho lo que me decían de primera instancia, que mi hijo se había ido de vacaciones, que de seguro se había ido con unos amigos, que no me preocupara, que en una semana mi hijo iba a aparecer”.

La movilización logró que la familia de Luis tuviera una mesa de trabajo en la Fiscalía de Personas Desaparecidas.