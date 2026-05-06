Detrás del estruendo que define la representación de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños se encuentra el trabajo de la familia Alpide, quienes por décadas se han dedicado a fabricar los cañones y escopetas que son el eje central del desfile y los combates en el barrio.

​Ignacio Alpide Cuautla, artesano principal, dijo que inició en este oficio por la necesidad de proveer de herramientas a sus propios parientes, por lo que con el tiempo su taller se ha especializado en réplicas de madera y metal, incluyendo piezas inspiradas en la artillería histórica del Castillo de Chapultepec.

​"Investigué cómo se fabricaban y de ahí nace el gusto; ahora la gente ya me conoce y se acerca sola para que les haga arreglos o armas completas", explicó Ignacio, quien este año entregó una nueva pieza para la festividad.

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Familia Alpide da vida a la Batalla de Puebla. Foto: Especial

​Juan León, integrante de la familia y representante del batallón de los Colorados, señaló que la planeación de cada cañón toma aproximadamente dos años, esto con el fin de asegurar la resistencia de los materiales y la seguridad de quienes los detonan durante la celebración.

​"Tratamos de minimizar los riesgos en un 90%, buscamos que los cañones sean lo más gruesos posible y no exceder las cargas de pólvora para no lastimarnos ni lastimar a la gente", detalló.

​Por su parte, Tonatiuh, el hijo menor de la familia, destacó que el desfile en su 96 aniversario es ya un patrimonio cultural de todo el pueblo, además mencionó que siente orgullo al saber que su familia es la encargada de fabricar estas piezas que dan identidad a la festividad.

LL