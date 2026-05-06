Tras la representación de la Batalla de Puebla, contienda en la cual el general Ignacio Zaragoza y los zacapoaxtlas vencieron a las fuerzas francesas, la alcaldía Venustiano Carranza destacó la importante de preservar esta tradición.

La demarcación, cuya titular es Evelyn Parra, recordó que se cumplieron 3 años de que dicha escenificación tiene la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México (CDMX).

Indicó que el acto protocolario se desarrolló con saldo blanco, resultado del trabajo coordinado entre los organizadores y los distintos cuerpos de seguridad de la alcaldía.

Parra destacó que, por primera vez, y luego de varios años, los contingentes de los distintos grupos que celebran esta tradición no pasaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que, calificó, fue un logro en beneficio de miles de automovilistas que cruzan la zona o se dirigen a la terminal aérea.

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