La mañana de este martes, usuarios reportaron a través de redes sociales retrasos y fallas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en las líneas A, B, 3, 5, 6, 7 y 8, situación que generó aglomeraciones y tiempos de espera prolongados en distintas estaciones.

En la Línea A, usuarios señalaron que el servicio se mantuvo lento y con alta saturación, lo que les impedía abordar los trenes: “Línea A, llena, lenta y sin poder subir, 10 minutos esperando” y “Muevan la Línea A” fueron algunos de los comentarios.

Ante estas quejas, el STC informó: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea A, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Respecto a la Línea B, pasajeros reportaron la falta de trenes con dirección a Buenavista y acumulación de usuarios en estaciones como Ciudad Azteca: “Línea B lenta, no pasan trenes hacia Buenavista y envían un vacío cuando desde Plaza ya se ve mucha gente” y “¿Qué pasa con la línea B? Ya hay mucha gente en Ciudad Azteca”, escribieron.

El STC respondió que no se registraban averías y atribuyó la situación a la demanda habitual: “Buen día. Al momento la Línea B no presenta averías, únicamente afluencia de la hora, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”.

En la Línea 7, usuarios cuestionaron la versión oficial sobre la alta afluencia y señalaron retrasos constantes: “No mientas, en la línea 7 aún somos pocos en andén Terminal El Rosario, es obvio que si los trenes tardan 10 minutos en llegar se aglomera la gente” y “El problema no es la alta afluencia, el problema es que nunca hay trenes y su servicio es súper deficiente, siempre tardando y haciendo base en cada estación”, denunciaron.

Para la Línea 3, algunos pasajeros reportaron detenciones intermitentes en dirección a Indios Verdes, aunque señalaron que la velocidad del servicio era irregular: “Nuevamente línea 3 en dirección Indios Verdes viene parándose en algunas estaciones, pero se mueve muy rápido, no se detiene en los túneles y va a buena velocidad”, comentaron usuarios; sin embargo, también se reportaron largas esperas para abordar en estaciones como Zapata.

En la Línea 8, los usuarios denunciaron detenciones prolongadas y la ausencia de trenes en ambos sentidos: “Lleva detenida como 10 minutos la línea 8 hacia Garibaldi y hacia Constitución no ha pasado ningún tren” y “Ya se detuvo la Línea 8, ¿cuánto tiempo más debo salir antes para llegar a tiempo?”, escribieron en redes sociales.

Sobre la Línea 6, los pasajeros indicaron que los trenes se detenían varios minutos en cada estación, lo que ocasionó retrasos generalizados: “Ya agiliza la línea 6, se viene deteniendo en todas las estaciones, cuatro minutos detenido en cada estación” y “Línea 6, venía con 30 minutos de ganancia y ahorita ya voy tarde”, expresaron.

Finalmente, en la Línea 5, los usuarios reportaron un avance lento y paradas constantes en dirección a Politécnico: “Línea 5 con dirección Politécnico van haciendo parada en cada estación, retraso de 11 minutos, tomen sus precauciones”.

