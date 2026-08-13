La mañana de este jueves, usuarios reportaron fallas en el sistema del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, lo cual provocó filas en sus oficinas de la colonia Cuauhtémoc.

“No hay sistema, no tenemos ni internet. La verdad no sé cuándo va a regresar”, comentó uno de los trabajadores del módulo de informes del lugar.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en la sede ubicada en Manuel Villalongín 15 se observó que no hubo atención a los trámites relacionados con inmuebles, entre ellos la inscripción de escrituras.

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“Dicen que en tres horas regresa (el sistema) pero a ver si es cierto. Vine desde ayer en la tarde, pero como ya iban a cerrar ya no revisaron el trámite que iba hacer. A ver si se soluciona”, explicó Martín, quien acudió por un trámite relacionado a sus escrituras.

Registro de la Propiedad de Ciudad de México sufre caída del sistema; trámites quedan detenidos. Foto: Especial.

Una fila de más de 40 personas se formó en el área de informes. Mientras algunos usuarios decidieron esperar, otros optaron por retirarse tras ser informados de que el sistema permanecía fuera de operación.

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Mientras se restablecía el servicio, trabajadores del Registro revisaron la documentación de los usuarios para orientarlos sobre los requisitos de sus trámites.

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“Estoy aquí desde las ocho de la mañana, vamos a esperarnos hasta que haya servicio de nuevo”, explicó otro señor en la fila que se extendía por varios metros hasta el área de la salida.

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La interrupción afectó tanto a usuarios que buscaban consultar información registral de sus inmuebles como a quienes pretendían iniciar trámites relacionados con escrituras y otros actos jurídicos sobre sus propiedades.

Este diario buscó la postura del Registro Público de la Propiedad sobre el tema, pero no ha tenido respuesta hasta el momento.

dmrr