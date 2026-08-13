[Publicidad]
La mañana de este jueves, usuarios reportaron fallas en el sistema del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, lo cual provocó filas en sus oficinas de la colonia Cuauhtémoc.
“No hay sistema, no tenemos ni internet. La verdad no sé cuándo va a regresar”, comentó uno de los trabajadores del módulo de informes del lugar.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en la sede ubicada en Manuel Villalongín 15 se observó que no hubo atención a los trámites relacionados con inmuebles, entre ellos la inscripción de escrituras.
Lee también Balacera deja dos muertos durante la noche en límites de Tláhuac y Xochimilco; no han identificado a los agresores
“Dicen que en tres horas regresa (el sistema) pero a ver si es cierto. Vine desde ayer en la tarde, pero como ya iban a cerrar ya no revisaron el trámite que iba hacer. A ver si se soluciona”, explicó Martín, quien acudió por un trámite relacionado a sus escrituras.
Una fila de más de 40 personas se formó en el área de informes. Mientras algunos usuarios decidieron esperar, otros optaron por retirarse tras ser informados de que el sistema permanecía fuera de operación.
[Publicidad]
Mientras se restablecía el servicio, trabajadores del Registro revisaron la documentación de los usuarios para orientarlos sobre los requisitos de sus trámites.
Lee también "Lanzó vidrios y tiró a varias personas"; vecinos esperan dictamen de edificio tras explosión de restaurante en la Roma
“Estoy aquí desde las ocho de la mañana, vamos a esperarnos hasta que haya servicio de nuevo”, explicó otro señor en la fila que se extendía por varios metros hasta el área de la salida.
[Publicidad]
La interrupción afectó tanto a usuarios que buscaban consultar información registral de sus inmuebles como a quienes pretendían iniciar trámites relacionados con escrituras y otros actos jurídicos sobre sus propiedades.
Este diario buscó la postura del Registro Público de la Propiedad sobre el tema, pero no ha tenido respuesta hasta el momento.
¿Vas a la universidad en CDMX?; así puedes obtener la beca "Transporte y más" para el segundo semestre de 2026
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Cruz Azul vs Chicago Fire – EN VIVO – Jornada 3
Tendencias
Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no aceptar pago en dólares; internautas lo llaman “Lord Pistola”
Economía
¿Tu celular termina en 0? Esta es la fecha límite para registrar tu línea; no habrá prórroga y podrá ser suspendida
Estados
Rayo provoca incendio forestal en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas; brigadistas trabajan para contenerlo
Al día
Ecatepec transforma callejón inseguro de Jardines de Santa Clara en Sendero Seguro
Espectáculos
César Costa cumple 85 años y celebra con su libro "Lo mío fue un sueño"
Espectáculos
Alfonso Obregón pide apoyo por sismo en Colombia y le sacan sus trapitos al sol
Al día
VIDEO: Turista denuncia cobro de 500 pesos por un mango y unas tunas, en Ensenada