Alrededor de un centenar de personas, algunas de ellas disfrazadas o pintadas, participaron en la Marcha Nacional Ciudadana por los Derechos de los Animales, la cual se desarrollo este domingo sobre Paseo de la Reforma.

Los activistas, principalmente del estado de Querétaro, caminaron para exigir, entre otras cosas, una Ley General de vanguardia para el cuidado animal, que se respeten los derechos de los seres sintientes y la prohibición de las corridas de toros.

“Necesitamos exigir derechos para ellos, y en particular esta marcha es porque necesitamos que la Ley General, que se va a impulsar y va a salir entre mayo y junio, esta Ley va a ser el parteaguas para todo el país, y necesitamos que esta Ley realmente vele por los derechos de los animales, no de los explotadores. También, ahora que en la Constitución se va a incluir en la educación la protección animal, necesitamos que realmente los programas de estudio incluyen un plan de vanguardia que igual vele por los derechos de los animales, no necesitamos teoría, necesitamos práctica, necesitamos que las escuelas fomenten la compasión hacia todos los seres vivos, no queremos que en las escuelas estén corriendo a los perros o los estén mandando asesinar”, apuntó con un megáfono una de las mujeres que acompañaban esta caminata.

De igual forma, sostuvo que no quieren más antirrábicos, y dejó claro que las corridas de toros deben de estar prohibidas, no reguladas como en la Ciudad de México.

“Necesitamos seguir alzando la voz hasta que todos los animales sean libres. Las leyes deben ser más justas, se deben aplicar los Códigos penales para que los animales realmente tengan el derecho de ser defendidos como se deben. Una persona que ataca a un animal por gusto o placer, es una persona completamente propensa a atacar a otra en la sociedad”, añadió otra de las manifestantes.

Algunas de las asistentes iban vestidas de leopardo o gatito, mientras que otras portaban playeras con marcas de huellas de perros o gatos.

Los colectivos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino a un lado de los asistentes al paseo dominical muévete en bici.





