Chimalhuacán, Méx.— Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Jean “N” bloquearon la carretera federal México-Texcoco a la altura del paraje Conalep, en el límite de Chimalhuacán con Los Reyes La Paz, para exigir justicia por el linchamiento en el que perdió la vida en febrero de 2025.

Los inconformes cerraron durante varias horas ambos sentidos del tránsito con motocicletas y motonetas para clamar que se castigue a los responsables de la muerte del joven de 20 años de edad, ocurrida el 19 de febrero pasado en Chimalhuacán.

Señalaron que se acerca el primer aniversario de los hechos y que la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no presenta avances.

Aquel 19 de febrero del año pasado, Jean “N” conducía un mototaxi acompañado por Javier “N”, de 19 años. Según los denunciantes, ambos fueron confundidos con responsables de un robo a un repartidor de comida por aplicación. Una multitud los golpeó y los presentó ante el Ministerio Público.

Jean “N” resistió dos horas en la fiscalía regional antes de ser trasladado al hospital, donde murió.