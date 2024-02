Heriberto García, uno de los 16 pasajeros que viajaba en un autobús turístico que se quedó atorado en el desnivel de Viaducto e Insurgentes, comentó que “cuando abrí los ojos, ya vi el techo del puente” y él estaba tirado.

El señor comentó que el camión había salido de Jalisco y se dirigía a Puebla y él venía en la parte de arriba y agradece que no haya pasado a mayores el accidente. “¡Gracias a Dios! (si no) Me hubiera quedado ahí degollado”.

Expuso que cuando se percató del techo encima, escuchó el grito de los demás.

¡Estoy vivo! dice Heriberto García tras salir ileso del accidente del autobús

Dijo que le pareció extraño que el camión se fuera por Viaducto, porque siempre toma Arco Norte y esta vez cambió de ruta por la entrada a Toluca.

Indicó que lo que importa es que “¡Estoy bien!, ¡Estoy vivo!”.

Accidente Viaducto. Foto: Valente Rosas

Lista de lesionados tras choque de autobús en Viaducto

Angélica María Reyes Hernández 47 años quien tuvo una herida contusa en región pariental de 8 cm. Fue trasladada al hospital Centro Médico

Hilda Hernández Hinojosa de 49 años de edad fue diagnosticada con una fractura en rodilla izquierda. Fue trasladada al hospital Centro Médico.

Aldair Sánchez Chávez 25 años.

María Elena Guerrero Calvi de 67 años

Heriberto Garcia Landero de 59 años

Rachel Vargas Solis de 49 años

️Ricardo Texis Guerrero de 29 años

Karla Zulemy Pérez García 30 años

Andrés Daniel Tolentino Pérez 18 años

Maximino Pérez Zapotitlán 28 años

Jaime Alexis Romo Martinez 33 años

Dana Velen Aréchiga Vargas 11 años

Gabriel Aldai Sánchez Chávez 25 años

Mario Eugenia Mulgia 70 años

️Itayetzy Almanza Aguayo 23 años

🚨 Más de 30 lesionados es el saldo de un accidente de un autobús de pasajeros que provenían de Zapopan e iban con destino a Puebla. El percance se registra en el bajo Puente de Insurgentes y Viaducto. Reportan que el chofer del camión escapó.



Video: Valente Rosas | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/sqJgq0cTFL — El Universal (@El_Universal_Mx) February 4, 2024

