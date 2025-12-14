“Esto no es suelo de conservación, es propiedad privada, tenemos los documentos”, aseguró Carlos, habitante de Santa Cecilia Tepetlapa, en Xochimilco, cuya vivienda fue derrumbada el pasado 28 de julio por autoridades de la Ciudad de México, en un operativo donde se recuperaron 20.58 hectáreas de suelo de conservación, según datos de la fiscalía capitalina.

Al igual que Carlos, otros vecinos del predio donde se realizó el operativo afirmaron que el sitio donde construyeron fue comprado legítimamente; sin embargo, al preguntarle quiénes les vendieron, respondieron que son varios los dueños.

“Aquí son varios los que vendieron, no es una sola persona, unos llegamos hace varios años, como yo que tengo 10 aquí, otros tienen menos”, sostuvo una vecina que prefirió no dar su nombre.

En el lote, el cual, a decir de los pobladores, es la colonia Zalzihuaya, aún permanece el cascajo de las viviendas derribadas. Quienes se quedaron a vivir allí volvieron a construir casas de madera en el lugar.

Actualmente, 54 familias viven en el terreno, pero antes de que las viviendas fueran derrumbadas habitaban más de 80, todas compraron legalmente sus tierras, dijeron habitantes.

Carlos subrayó que no se fue del lugar tras el operativo debido a que se dedica al campo y en otro lugar no puede llevar a sus animales ni realizar sus actividades.

“¿En un departamento, dónde vamos a meter a gallinas o caballos? Eso es algo que las autoridades no entienden”, dijo.