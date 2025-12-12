Es una realidad que a nadie le gusta llegar a realizar responsablemente trámites vehiculares como la verificación o el reemplacamiento y enterarse en el momento que no puede hacerlo porque tiene multas de tránsito pendientes.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Los automovilistas de la Ciudad de México podrán acceder a un descuento de hasta 90% en multas de tránsito, como parte del programa de regularización con beneficios fiscales. En Autopistas te contamos quiénes pueden obtener este beneficio y cómo realizar el trámite paso a paso.

¿En qué consiste el descuento en multas de tránsito en la CDMX?

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, se aplicará una reducción de hasta el 90% en multas de tránsito de la Ciudad de México. Este beneficio busca facilitar la regularización de adeudos vehiculares antes de cerrar el año.

Multas que no aplican para el descuento

Este programa no incluye las siguientes infracciones:

Multas relacionadas con carriles confinados

Infracciones derivadas de hechos que impliquen lesiones

Multas que estén vinculadas con delitos

Requisitos para la condonación o cancelación de multas

Para iniciar el trámite, es importante contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

Documentos que acrediten la posesión del vehículo (tarjeta de circulación, factura o carta factura)

(tarjeta de circulación, factura o carta factura) Escrito libre donde se indique claramente el motivo de la solicitud y el beneficio fiscal que se desea obtener

¿Dónde, cómo y cuándo se realiza el trámite?

El trámite se realiza de manera presencial ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México.

Acude personalmente con tu escrito y los documentos requeridos a la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la CDMX. El servidor público recibe y revisa la documentación, asigna un número de expediente y te entrega un acuse de recibo. La autoridad analiza tu caso y emite una resolución definitiva. La respuesta puede ser la aprobación del descuento o un requerimiento adicional. Recibes la notificación oficial y firmas de recibido.

Oficina donde se realizar la condonación de multas

Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México Calle Dr. Lavista No. 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720

Horario de atención

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

