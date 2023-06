Luego que trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) decidieron estallar la huelga en los 28 planteles, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que continuará el diálogo con ellos pese a que no hay posibilidad de un aumento salarial más allá del que se les ofrece.

"(...) nosotros hicimos un muy grande esfuerzo para poderle dar el incremento salarial a las personas que ganaban menos del salario mínimo, porque inclusive, pues es ilegal ganar menos del salario mínimo”, mencionó.

Añadió que pusieron por encima de todo el aumento salarial de 469 de los trabajadores eventuales y algunos de nómina ocho, que tenían salarios menores al salario mínimo.

“Es importante que lo sepan. El presupuesto de cualquier gobierno está dividido en capítulos; el capítulo mil es el de salarios y este tiene un tope, de crecimiento respecto al presupuesto total. Pues hay un límite en los recursos que nosotros tenemos para poderle dar aumento salarial a los trabajadores”, puntualizó.

Añadió que en función de este presupuesto hubo negociaciones que fueron rechazadas.

Agregó que lo más importante son los estudiantes, quienes se han quedado sin clases presenciales.

“Vamos a seguir en diálogo pero, pues, a veces no se puede cumplir lo que se está solicitando, porque sencillamente no hay el presupuesto necesario. No hay posibilidad de un incremento mayor al que ya se les propuso, aunque se sigue trabajando en algunas otras propuestas, ellos incluida inclusive proponían trabajar una hora menos. Ellos ya, pues, tienen prestaciones laborales muy importantes”.















