Naucalpan, Méx.— Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, encabezó a cerca de 10 mil ciudadanos para acudir al Zócalo y celebrar siete años del inicio del proyecto de la Cuarta Transformación, además de atender a la convocatoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los vecinos salieron desde temprana hora para dirigirse a la movilización, en la que estuvieron acompañados de batucada.

Los naucalpenses mostraron un mensaje de respaldo al actual gobierno en una marcha que fue calificada como histórica e, incluso, comparada con la despedida del expresidente López Obrador

“Es un honor estar con la mejor, una mujer que encarna la transformación que vive nuestro país. Venimos de manera libre y voluntaria, nos sumamos a la defensa de la democracia y las libertades”, dijo el alcalde.