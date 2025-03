Pese al rechazo de algunos migrantes que acampan en la calle de Clave, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, para trasladarse a un albergue de la Ciudad de México, autoridades capitalinas señalaron que ayer 20 personas en contexto de movilidad solicitaron su reubicación a algún refugio.

El comisionado para la Atención a la Movilidad Humana del Gobierno capitalino, Temístocles Villanueva, precisó que una veintena de migrantes, muchos de ellos con “familias amplias”, de entre 300 y 400 que viven en estos asentamientos irregulares, solicitaron su traslado a un albergue.

Estas solicitudes se realizaron en el marco de la primera feria de apoyo y orientación a migrantes de la Ciudad de México, que se llevó a cabo ayer domingo en la colonia Vallejo, de 15:00 a 18:00 horas, en la que participaron alrededor de 15 instancias entre organizaciones e instituciones gubernamentales, con el fin de “realizar un acercamiento responsable en el contexto de las personas en movilidad, un trabajo consensuado con quienes habitan los campamentos”.

EL UNIVERSAL publicó que el gobierno capitalino desplegaría una estrategia para llevar servicios a los campamentos de extranjeros, e invitarlos a que se reubiquen a un albergue.

En esta feria estuvieron presentes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, entre otras.

Algunos se niegan

Algunos migrantes dijeron estar en contra de ser trasladados a un albergue, pues “es como estar encerrado; hay muchas reglas. No se puede estar en paz”.

“Nos pueden mover de lugar si quieren, pero a un albergue no. Ahí hay muchas reglas, tienen horarios y no se puede estar en paz, como aquí en este lugar donde yo decido si quiero llegar y llego a la hora que quiera”, dijo el hondureño Nelson Mejía. Carola, migrante venezolana que abandonó Colombia por el “mal trato que nos daban allá”, indicó que no tiene planeado dejar el campamento.