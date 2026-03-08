Solas o en grupo, miles de mujeres se sumaron este domingo a la movilización del 8M en la CDMX, en donde expresaron con carteles y consignas diversas demandas, desde más seguridad para niñas y jóvenes, hasta un alto a los feminicidios.

María del Carmen, una mujer de la tercera edad acudió a marchar “principalmente por todas las mujeres que han sido asesinadas cruelmente por los feminicidas y para que la justicia llegue a todas", contó a EL UNIVERSAL.

Acompañada de su nieta y con una bandera violeta en mano, la señora afirmó que “tenemos que cuidarnos entre todas porque si nos atenemos a los jueces y a la supuesta justicia que hay en el país, nunca vamos a llegar a nada”.

Mujeres alzan la voz contra la violencia en el 8M (08/03/2026). Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

Aseguró que en sus años de vida sí ha visto algunos cambios en favor de las mujeres, el más reciente, que celebra, es que haya llegado a la Presidencia una mujer. Sin embargo, advirtió que “quitar toda esa mugre y ese cáncer que está incrustado en el poder, va a costar mucho”.

Jackie, de 25 años, contó que salió a las calles porque tiene una historia personal de abuso infantil que le parece importante visibilizar; afirmó que tiene una hermana de 19 años y le preocupa darse cuenta que las generaciones que vienen “están muy alienadas en el patriarcado y el capitalismo”.

Hoy se sumó a un contingente portando un pañuelo verde en el cuello y un pequeño letrero con el mensaje “las niñas no se tocan”.

Karina y Valeria son madre e hija y asistieron a la movilización para exigir que las mujeres de México y del mundo tengan acceso pleno a todos sus derechos, además de erradicar el feminicidio “porque lamentablemente las generaciones de años atrás están muy destrozadas en este aspecto”, afirmó Karina.

Valeria, por su parte, consideró que es una manera de exigir un cambio “porque quisiera salir a la calle sin miedo y dejar de preocuparme por el qué me pasará si salgo sola”. En su manos, portaron pancartas con los mensajes: “que mi hija crezca con derechos, no con miedos” y “que mi mamá reciba mi título universitario, no mi acta de defunción”.

Daniela y Elisa también fueron juntas a la marcha de este 8M, en donde portaron un cartel con el mensaje: “por mi abuela, por mi mamá, por mi hermana, por mis pacientes, por mí, por todas”.

Daniela consideró que es importante que las mujeres tengan participación no sólo política sino también social, para que haya un alto a la violencia hacia las mujeres.

“Y también la violencia en general en el país, porque últimamente es exorbitante la violencia que estamos viviendo, creo que es importante que nosotras como ciudadanas y mujeres de este país alcemos la voz y exijamos un alto”, dijo.

Por su parte, Elisa afirmó que marchó este 8M “por las que ya no están” pero también por aquellas mujeres que tienen miedo y que todavía no se atreven a alzar la voz.

“Caminar todas juntas a muchas personas les da valor y se atreven a denunciar y a ya no quedarse calladas”, dijo.

