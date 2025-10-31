A las 19:00 horas, frente al Palacio de Bellas Artes, un grupo de cuatro amigas se alista para comenzar la celebración del Día de Muertos. Entre risas y brochas de maquillaje, retocan los detalles finales de sus rostros pintados de catrinas.

Ajustan los encajes de sus vestidos y corrigen los rizos rebeldes que escapan del peinado.

Lourdes Valentín, mientras acomoda su sombrero negro con flores, sonrío: "Nos encanta venir, tomarnos fotos, divertirnos y estar juntas."

Planeaban recorrer toda la calle Madero hasta el Zócalo, un trayecto que esta noche parece una pasarela de fantasía. Cientos de personas avanzan entre luces, cámaras y risas, las calaveras, los monstruos y los héroes se mezclan con turistas curiosos y familias enteras que buscan el mejor ángulo para su recuerdo.

Entre la multitud destaca una familia de seis integrantes, tres de las hermanas lucen máscaras de Ghostface, mientras que otra lleva el característico atuendo de película "La purga".

Los más pequeños piden calaverita con entusiasmo. Foto: Luis Camacho (31/10/25)

Los más pequeños piden calaverita con entusiasmo, llenando sus bolsas de dulces que vecinos y transeúntes reparten con generosidad.

"Nos encanta venir porque amamos Halloween y además nos dan muchos dulces, el próximo año repetiremos" dice Melissa, de 26 años, mientras vigila que sus hermanas no se pierdan entre la gente.

Un poco más adelante, una pareja ajusta los últimos detalles de sus disfraces, elaborados por ellos mismos durante las últimas dos semanas.

Él acomoda la peluca rosada de ella; mientras su pareja retoca el maquillaje de su novio.

"Queríamos ver a los demás disfrazados. Nos preparamos en mi casa y mi novio tardó como una hora y media en llegar porque vive lejos" cuenta Abigail Pérez, entre risas y abrazos.

La noche avanza sobre la avenida Madero destaca una figura disfrazada de Oogie Boogie, acompañado de una chica disfrazada de Lock, ambos personajes de "El extraño mundo de Jack".

Posan frente a las cámaras, se ríen y piden dulces. Foto: Luis Camacho (31/10/25)

Posan frente a las cámaras, se ríen y piden dulces mientras ella lo guía, pues él apenas puede ver a través de la máscara.

No es la primera vez que asisten, aunque notan un cambio en el ambiente.

"Antes daban más dulces porque veías a muchos niños, pero ahora solo algunos venimos con disfraz y la mayoría somos adultos" comenta Jessica Flores, levantándose la máscara de Lock para tomar aire.

Casi al llegar al Zócalo, entre la multitud de disfraces, aparece Sofía Victoria, una niña originaria de Coahuila que camina con su atuendo del personaje Rumi, de la película Las guerreras K-pop.

Su madre mandó a hacer el disfraz y Sofía misma elaboró una trenza morada de estambre que cuelga sobre su hombro.

Entre catrinas, monstruos y personajes de fantasía, capitalismo y turistas celebran el Halloween. Foto: Luis Camacho (31/10/25)

Su madre comenta también que es su primer año en la Ciudad de México y no puede ocultar la emoción.

"Está enamorada de todo esto: de la gente, las luces, todo" dice su madre, Rocío Cubillos, mientras su hija le pide que repitan el festival el próximo año, “pero con un disfraz más elaborado”.

Entre catrinas, monstruos y personajes de fantasía, capitalinos y turistas celebran el Halloween, esperando poder conseguir algunos dulces.

