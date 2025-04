Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, afirmó que el “impuesto verde” que entra en vigor este martes, no es un asunto punitivo, sino que busca ayudar a visibilizar las emisiones contaminantes que generan las empresas de la CDMX e incentivar su reducción.

“Quisiéramos no recaudar ni un peso por este impuesto, porque significaría, que no se está contaminando la atmósfera. Creemos que es algo que nos ayudaría a visibilizar el tema de las emisiones CO2 de las empresas”, dijo.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que se trata de un impuesto únicamente para las empresas que contaminan con CO2, por lo que no tiene que ver con fuentes móviles, vehículos o con las personas en lo particular, y advirtió que no se ve como un tema “punitivo” sino como “una invitación a que podamos visibilizar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, para que disminuya la contaminación en nuestra ciudad”.

Destacó que todos los recursos que se obtengan de este impuesto están etiquetados para el beneficio del medio ambiente y animales.

A su vez, indicó que se mantiene la cifra estimada de recaudación de 60 millones de pesos, con un estimado de 6 mil contribuyentes pero con más de 100 mil negocios.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que este impuesto "es muy pequeño” respecto a lo que se aplica en otras ciudades. Y señaló que más que un tema recaudadora el objetivo es que la iniciativa privada se sume a una acción medioambiental.

