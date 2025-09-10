Más Información
La Secretaría de Medio Ambiente (Semovi) informó que en el segundo trimestre de 2025, de enero a junio de este año, el 41% de los incidentes fatales ocurrieron los sábados y domingos.
Mientras que el 65% ocurrió en el horario de las 18:00 a las 05:59
Vías de mayor incidencia
También durante el periodo de enero a junio de 2025, las vías con mayor ocurrencia de hechos de tránsito mortal fueron:
- Anillo Periférico
- Calzada Gral. Ignacio Zaragoza
- Circuito Interior
- Eje 3 Oriente
- Eje 5 Sur
- Eje 1 Oriente
- Eje 8 Sur
- Eje Central
- Calzada de Tlalpan
- Carretera Federal México-Toluca
- Eje 1 Norte
- Eje 10 Sur
- Eje 3 Norte
La Semovi destacó que se registraron en el primer semestre de este 2025, 16 mil 307 personas lesionadas, lo que significa una reducción del 11% respecto a las 18 mil 250 registradas en el mismo período de 2024.
Sin embargo, si se compara la incidencia con en el 2019 cuando hubo 10 mil 257 registradas hay un aumento del 59%.
