Más Información

Había un navío vío, cargado de... huachicol fiscal

Había un navío vío, cargado de... huachicol fiscal

México cierra con empate la Fecha FIFA; igualó ante Corea del Sur con gol dramático de Santiago Giménez

México cierra con empate la Fecha FIFA; igualó ante Corea del Sur con gol dramático de Santiago Giménez

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Ministro Arístides Guerrero se rompió 8 costillas en accidente; alista ponencia para primera sesión pública de la Corte

Ministro Arístides Guerrero se rompió 8 costillas en accidente; alista ponencia para primera sesión pública de la Corte

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el reordenamiento del ambulantaje en el Centro Histórico es materia del gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que en próximos días se darán a conocer detalles sobre el plan para mejorar el comercio en vía pública, particularmente en el poniente de la zona central, así como en avenida Juárez y la Alameda.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que se fortalecerá la estrategia para contener el comercio ambulante.

“La tarea de la Subsecretaría de Reordenamiento Territorial es que en las zonas del centro de la ciudad se pueda contener el comercio en vía pública; en algunas zonas se ha avanzado más que en otras”.

Por su parte, Brugada dijo que se trata de uno de los temas “más difíciles” porque implica equilibrar dos derechos: no utilizar la fuerza y no permitir el desbordamiento del comercio en vía pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses