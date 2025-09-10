Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el reordenamiento del ambulantaje en el Centro Histórico es materia del gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que en próximos días se darán a conocer detalles sobre el plan para mejorar el comercio en vía pública, particularmente en el poniente de la zona central, así como en avenida Juárez y la Alameda.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que se fortalecerá la estrategia para contener el comercio ambulante.

“La tarea de la Subsecretaría de Reordenamiento Territorial es que en las zonas del centro de la ciudad se pueda contener el comercio en vía pública; en algunas zonas se ha avanzado más que en otras”.

Por su parte, Brugada dijo que se trata de uno de los temas “más difíciles” porque implica equilibrar dos derechos: no utilizar la fuerza y no permitir el desbordamiento del comercio en vía pública.