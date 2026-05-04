Naucalpan, Méx.— Se mantienen trabajos complementarios en infraestructura hidráulica y embellecimiento en Periférico Norte como parte de su rehabilitación integral, tras concluir la sustitución de 108 kilómetros de carpeta asfáltica, informó Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México.

El funcionario estatal detalló que, para atender la problemática de inundaciones, se excavan “cinco pozos que tendrán 25 metros de profundidad, para poder dar filtración al subsuelo”.

Los pozos se ubican a la altura de Santa Mónica, la Kimex, en lo que corresponde a Tlalnepantla, así como en Price Shoes y Perinorte, en Cuautitlán Izcalli.

“El proyecto empieza a ser amigable con el medio ambiente”, declaró Joel González, en entrevista con medios de comunicación, en el marco del recorrido realizado el 15 de abril.

El director de la Junta de Caminos rechazó que estos trabajos complementarios, que se extenderán por tres semanas más de mayo, compliquen la movilidad en la zona o se realice el cierre de algún tramo.

A los trabajos hidráulicos se sumó Aleatica, empresa concesionaria del segundo piso del Periférico, quien realizó 81 bajadas para evitar el derrame de agua y que ésta afecte la nueva carpeta asfáltica.

Los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, continuarán apoyando con trabajos de iluminación.

Asimismo, se realizará la pinta de guarniciones y señalética para evitar accidentes vehiculares.

La Junta de Caminos atenderá, además, la regularización de anuncios espectaculares y se trabajará en la intervención de los puentes peatonales que se encuentran en mal estado.

El pasado 30 de abril concluyeron los trabajos de sustitución de la carpeta asfáltica de Periférico Norte: 64 kilómetros de carriles laterales y 44 kilómetros de carriles centrales, para un total de 108 km intervenidos.