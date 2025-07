Atrás quedó la antigua estación de ferrocarril en Buenavista... la evolución del transporte y necesidades de la gente llevó a que en un mismo punto convivan, al menos, 167 mil personas al día, procedentes de tres líneas del Metrobús, una estación del Metro y Suburbano, además de aquellos paseantes en bicicleta, de quienes abordan taxis y transporte público concesionado, así como vehículos particulares.

“Aquí jamás se está quieto. Es la entrada y salida de personas que vienen a la plaza comercial o que buscan llegar a Reforma, al Centro Histórico y pues llegan como más les convenga”, mencionó Ivonne Hernández, quien tiene un puesto de dulces en los accesos al Metro.

Ivonne viaja todos los días en Metro de Ecatepec a Buenavista para ofertar sus productos. Su puesto se encuentra situado muy cerca del semáforo de avenida Insurgentes, que da el paso a transeúntes ante la constante salida y entrada de camiones del Metrobús, que en esta parte de la capital opera con tres líneas.

Lee también “Con nuevos trenes llegarán 350 mil pasajeros a Buenavista”, estima Alejandro Encinas

“Hay que meter velocidad al pasar y estar al tanto, izquierda y derecha, porque los camiones y coches te salen por todos los flancos. Puede ser peligroso para quien viene distraído y no se fija bien al cruzar la avenida”, indicó.

Un análisis de datos, que EL UNIVERSAL obtuvo vía transparencia de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, confirmó que Buenavista es el punto de encuentro de un total de 167 mil 771 personas cada día, de las cuales 94 mil 79 en promedio utilizan las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, cuyas estaciones terminales han presentado un incremento de afluencia en los últimos tres años.

De acuerdo con el sistema Metrobús, en la estación Buenavista de la Línea 1 entran y salen un promedio de 67 mil 712 personas cada día; en la Línea 3, 9 mil 824 personas, y en la Línea 4, un estimado de 16 mil 543 usuarios. Mientras que el Sistema de Transporte Colectivo reportó que la estación Buenavista es utilizada por 46 mil 692 personas a diario.

Lee también Automatizan control de diésel en Metrobús Línea 1; buscan eficiencia y evitar pérdidas millonarias

También el Cetram, que oferta distintas rutas de transporte concesionado, se encuentra entre los 10 más utilizados, ya que al día por la zona se presentan un promedio de 27 mil pasajeros que abordan alguna unidad. El primer sitio lo ocupa, con un millón 110 mil personas, el Cetram Pantitlán; después le sigue el Cetram El Rosario, con un total de 220 mil pasajeros.

Además de estos transportes, Buenavista alberga dos plazas comerciales, la Biblioteca Vasconcelos, las instalaciones del ISSSTE y, muy cerca, las sedes del PRI y de la alcaldía Cuauhtémoc, así como el Senado de la República y el Monumento a la Revolución.

Carlos Torres es otro ciudadano que acude diario a Buenavista y opta por moverse en bicicleta, ya que trabaja en un puesto de comida cerca del Monumento a la Revolución. Explicó que realiza encargos y es más fácil dejar su unidad en el biciestacionamiento: “Aquí hay mucha gente, no puedes descuidar la bici y ya si tengo que dejarla para caminar, pues la meto al biciestacionamiento y me voy más tranquilo. Nunca se está quieta esta zona, siempre tienes que estar a las vivas. Desviar el Metrobús, un taxi, coche, no puedes descuidarte. Aquí la entrada y salida de personas y camiones están a la orden del día”, apuntó.

Lee también Alistan tres nuevos estacionamientos para bicicletas

Prevén incremento de demanda

Usuarios que transitan por la zona prevén que se incremente la afluencia con la apertura próxima de una conexión del Suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren México-Querétaro, proyectos del gobierno federal que están en curso.

“Cuando haya la conexión con el aeropuerto seguro habrá más gente. Tomando el Suburbano llegarás al AIFA, todo esto será entrada y salida de gente con maletas”, consideró Tania Sánchez.

El especialista en movilidad Víctor Alvarado expuso que un punto que deberán abordar las autoridades federal y local, con la llegada de nuevos trenes y rutas, es la semaforización de Buenavista.

Lee también Aceleran trabajos en el Tren Suburbano al AIFA

“En el momento en que la terminal ya esté ofertando el servicio de trenes que van a ir fuera de la Ciudad, del Estado de México, la semaforización tendrá que dar prioridad al transporte público por encima del automóvil particular. Ahí sí tendría que darse una configuración de privilegios en cuanto a sistemas de transporte”, dijo.

“Hasta donde tengo entendido, sí va a existir una reconfiguración de diseño vial”, indicó.

Explicó que el paso del semáforo se tendrá que dar al transporte público y no al automóvil particular, principalmente en las fases semafóricas de Insurgentes.

Lee también Ciclismo en la UE, sin marco regulador común

“Si uno sale del Metro y quiere entrar al Metrobús, nada más tienes 10 segundos y hay un relajo, por así decirlo, pero ese tipo de situaciones, créeme que cuando se deja de lado privilegiar al automóvil particular, la fase semafórica puede privilegiar a los temas de transporte público”, indicó.

“Si nosotros estamos en Buenavista en la tarde, vemos ahí las filísimas de Metrobús. No es que Metrobús esté fallando, sino el gran problema es que le dan tres minutos al automóvil particular y solamente les dan un minuto a las unidades de Metrobús. Entonces, eso se tendría que reconfigurar”, concluyó el especialista.