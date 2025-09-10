Durante el primer trimestre del año, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha aplicado 975 millones de pesos en cuatro proyectos del Fideicomiso Maestro para el mejoramiento del servicio (Fimetro) que deriva del alza de la tarifa en 2014.

Según el primer informe trimestral 2025 de este Fideicomiso Maestro, enviado al Congreso de la Ciudad de México, se han ocupado 778 millones de pesos para renovar la Línea 1; 128 millones de pesos para reparar 105 trenes que están fuera de servicio; 60 millones para modernizar el sistema de torniquetes; y 9 millones para renivelar las vías de la Línea A del STC.

El documento detalla que al 31 de marzo de 2025 había un avance físico de 76.12% en el subproyecto para la prestación de servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1, que corre de Observatorio a Pantitlán. En tanto, llevaba 91.38% de avance la renovación de estaciones, “se tuvo un incremento considerable ya que se realizaron trabajos para renovar la Línea 1 con fuente de financiamiento diferente al Fimetro”.

Asimismo, se explica que, al 31 de marzo de 2025, existen 642 contratos y 75 convenios modificatorios para reparar trenes que están fuera de servicio, y que 245 trenes se han atendido de 2014 a la fecha.

El informe revela que, al 31 de marzo de este año, los ingresos que se obtuvieron por el ajuste a la tarifa en el Metro ascendían a 27 mil 16 millones de pesos.

Sin embargo, los egresos acumulados, por la ejecución de 875 contratos, fueron de 26 mil 118 millones de pesos.