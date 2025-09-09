Diputados de Morena y PAN iniciaron acciones para concretar los instrumentos de planeación de la Ciudad de México.

Legisladores guindas se reunieron con autoridades del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y de la Secretaría de Planeación (Metrópolis) con la finalidad de definir la ruta para la presentación del Plan General de Desarrollo (PGD),

Al encuentro, realizado en la sede de Metrópolis, asistieron Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario guinda; Luis Chávez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y el legislador Israel Moreno Rivera, además de Patricia Ramírez Kuri, titular del IPDP.

Bravo expresó que una de las prioridades de la bancada guinda es la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, pues permitirá fortalecer el plan, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital.

Ramírez Kuri coincidió en la importancia del trabajo conjunto, con el pleno respeto de las atribuciones y facultades, para sacar adelante los instrumentos legislativos que sustenten el PGD.

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso local, la panista Olivia Garza, presentó un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para analizarla, criticarla y robustecerla con opiniones de expertos y vecinos.