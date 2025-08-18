Más Información

El de scooters, motos eléctricas y bicimotos, conocidos como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), podría arrancar en diciembre, adelantó la jefa de Gobierno, .

Brugada Molina advirtió que aún deben hacerse trámites ante el gobierno federal, debido a que están reguladas por las normas nacionales. Sin embargo, confió en que en un plazo de dos meses se puedan obtener las autorizaciones para aplicar esta medida en la CDMX.

“Esperamos que en dos meses se resuelvan las autorizaciones federales, a más tardar, y en tres meses estamos pensando, digamos, que lo más pronto posible, a principios de diciembre o una cosa así, ya poder regularlas, otorgándoles sus placas y todo lo necesario”.

En tanto, la mandataria adelantó que en septiembre arrancará una de la población para que quienes usan este tipo de vehículos sepan qué es lo que pueden o no hacer en las vialidades.

El pasado viernes 15 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas a la Ley de Movilidad capitalina y al Reglamento de Tránsito para que los dueños de scooters, bicis eléctricas y bicimotos porten placas en sus unidades y los conductores cuenten con licencias.

Habrá multa para quienes lo infrinjan

En su oportunidad, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que el objetivo de esta nueva reglamentación será que los conductores la respeten, por lo que “evidentemente quien infrinja esta reglamentación, podrá ser ”, advirtió.

“El objetivo fundamental de esta modificación, es primero cuidar la seguridad de quienes usan el vehículo, pero también de quién impacta o quién comparte la calle con este vehículo. Es decir, es el tema de seguridad”, dijo.

