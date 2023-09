El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inauguraron dos nuevas canchas de basquetbol y futbol en el Jardín Ramón López Velarde.

La edil agradeció a la iniciativa privada por ayudar, junto a los gobiernos, a rescatar los espacios públicos, pues con esto se contribuye a que haya seguridad. En este sentido, destacó que para que las cosas funcionen, el líder debe encabezar y no sólo dar órdenes, como ella lo hace con el Operativo Diamante.

“Un líder debe de hacer una doble función, no todo es lo operativo, también se deben construir alianzas, no se trata de ser la más popular, no se trata de ser la más conocida, se trata de darle confianza a la iniciativa privada, darle confianza las y los vecinos, dar le confianza a otros políticos, no es lo mismo a que te conozcan y crean en ti”, subrayó.

Sandra Cuevas comentó que en este jardín también se instalará una fuente bailarina.

Al respecto, el embajador Ken Salazar manifestó que la administración del presidente Joe Biden busca trabajar con todo mundo, y que actualmente la relación entre México y Estados Unidos es muy buena.

“Desde hace dos años estoy trabajando como embajador en esta integración de una familia. Podemos ser dos naciones: preservar lo bueno y ver cómo podemos mejorar la realidad de la vida de la gente de Estados Unidos y la gente de México, y vamos, lo digo hoy, y lo digo muchas veces con optimismo, por buen camino, es la manera que lo veo”.

Al finalizar el evento y sin cortar el listón, la alcaldesa y el embajador fueron a una cancha de basquetbol a probar su tiro.

La rehabilitación de esta área deportiva forma parte de la acción social Revive tu Cancha, impulsada por AT&T, Comex y la Asociación BlueWomenPinkMen. Precisamente gente de la empresa de telecomunicaciones le llevó mariachis al embajador para celebrar sus dos años en México.