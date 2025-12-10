Más Información

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) capturaron a , por su probable participación en el de su expareja, la cual fue encontrada sin vida en Milpa Alta, el 15 de octubre de 2025.

Fue mediante entrevistas realizadas por la FGJ, una de ellas a una persona cercana al , que se tuvo conocimiento de una agresión previa en contra de la víctima, días antes de haber sido encontrada sin vida en un predio del pueblo San Antonio Tecómitl, informó la Fiscalía.

Con los elementos recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión en contra de Armando "N".

Policías de investigación cumplimentaron el mandamiento judicial el pasado 8 de diciembre, en la misma zona de las investigaciones, confirmó la FGJ.

El imputado fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde quedó a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

