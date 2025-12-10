Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) capturaron a Armando "N", por su probable participación en el feminicidio de su expareja, la cual fue encontrada sin vida en Milpa Alta, el 15 de octubre de 2025.

Fue mediante entrevistas realizadas por la FGJ, una de ellas a una persona cercana al detenido, que se tuvo conocimiento de una agresión previa en contra de la víctima, días antes de haber sido encontrada sin vida en un predio del pueblo San Antonio Tecómitl, informó la Fiscalía.

Lee también: Alcaldía Coyoacán trabaja para prevenir suicidios; presentan modelo de evaluación e intervención en salud mental

Con los elementos recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión en contra de Armando "N".

Policías de investigación cumplimentaron el mandamiento judicial el pasado 8 de diciembre, en la misma zona de las investigaciones, confirmó la FGJ.

El imputado fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde quedó a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr