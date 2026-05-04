Este domingo se realizó la consulta ciudadana de Presupuesto Participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), ejercicios marcados por la baja participación vecinal, las dudas ciudadanas y, por la noche se reportó, el robo de dos casillas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al dar un balance sobre las incidencias en este ejercicio vecinal, Bernardo Núñez, secretario ejecutivo del IECM reportó que la sustracción de urnas ocurrió en en las colonias San Simón Tolnahuac y Vista Alegre. Se dio parte a la Fiscalíca capitalina y en total se documentaron 46 incidencias durante esta jornada.

Al cierre de esta edición se preveía otra sesión del pleno del IECM para dar el balance del porcentaje de la participación ciudadana cerca de la medianoche del domingo.

Durante un recorrido de El UNIVERSAL por varias mesas receptoras de opinión localizadas en la zona norte de la Ciudad se notó que en algunas la asistencia era a cuentagotas: una persona acudía cada 10 o 15 minutos.

En otras no se registró presencia de vecinos. En otras mesas, los pocos vecinos que acudían tenían dudas, la más común era cuántos recuadros marcar en cada boleta.

En cada una de las mesas se colocó el número de proyectos y su descripción para que las y los vecinos pudieran conocerlos y votar por su preferido.

Otras dudas, las cuales eran resueltas por los funcionarios de casilla, eran si podían votar en representación de otras personas y si en esa mesa les tocaba votar.

En algunas unidades habitacionales la asistencia era nutrida. Al preguntar a algunos vecinos al respecto, dijeron que a través de sus grupos de Whats-App se pusieron de acuerdo para asistir a votar y por su proyecto preferido.

Antes, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, dijo que esta elección se dio en medio de un asueto, lo que pudo desalentar un poco más la participación, por lo que invitó considerar el voto anticipado por internet.