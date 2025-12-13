En el 2027, el Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México gobernará algunas alcaldías, aseguró Jesús Sesma el líder del PVEM en la capital.

Este sábado, en conferencia de prensa en el Congreso de la Ciudad de México, anunció el nombramiento de Héctor Jiménez como director de la política de alianzas dentro del comité del PVEM de la Ciudad de México.

Expuso que el Verde ya está trabajando con miras a las elecciones del 2027, “el Partido Verde gobernará alguna alcaldía en la ciudad”, dijo. Acotó que ya van más de 150 mil afiliados en la plataforma del Instituto Nacional Electoral. “Vamos a seguir trabajando para seguir incrementando”.

“El Partido Verde ya se está preparando; vamos muy bien, no sé cómo vayan los demás partidos en las afiliaciones, lo desconozco, pero hoy tiene una representación que es única, que nunca la habíamos tenido, del número de militantes, y eso nos da la oportunidad ya iniciar y a prepararnos, porque, pues, no queremos que nos distraiga absolutamente nada, ni el mundial”, acotó.

Señaló que están en el proyecto de la Cuarta Transformación y que comenzarán a construir con el partido Morena, aunque buscarán que no se cometan hechos como los recientes, donde legisladores del PVEM se sumaron a Morena en el congreso local.

“Estamos dentro de un proyecto que se llama la cuarta transformación. La teoría, pues, evidentemente, empezar a construir con ellos, ¿no? Digamos, derecho al tanto, como dirían en términos jurídicos. Sin embargo, lo que sí tenemos que ser nosotros muy cuidadosos es en garantizar que aquellas personas que quieran participar dentro del partido, y si hay una posible alianza, pues, tengamos esas garantías de que no suceda lo que sucedió, pues, es evidente, o sea, no queremos repetir esos errores”, acotó.

