Naucalpan, Méx.— El Parque Naucalli abrirá sus puertas en horario nocturno los sábados, a partir de la segunda semana de julio, anunció el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, quien destacó que esta acción busca recuperar los espacios públicos y promover la convivencia entre las familias naucalpenses.

“Ya está todo listo para poderlo hacer, solo estamos haciendo unas adecuaciones en el tema del corredor y en el sistema de luminarias”, precisó.

El proyecto ha sido denominado Parque Nocturno Naucalli y contempla extender el horario en que estará abierto al público hasta las 21:00 horas. Actualmente el horario es de 06:00 a 18:00 horas.

La administración municipal prevé que este espacio verde, uno de los más emblemáticos del municipio de Naucalpan y del Valle de México, se convierta en un punto de encuentro durante las noches, con actividades seguras y organizadas.

El parque, que cuenta con más de 42 hectáreas de áreas verdes, ciclopistas y espacios culturales, podría convertirse en un punto de encuentro nocturno si se cumplen ciertas condiciones, coincidieron comerciantes y usuarios.

Entre las condiciones se encuentra: reforzar la iluminación, garantizar seguridad y programar eventos artísticos y deportivos.

Piden mayor seguridad

“Con niños no vendría al parque a esa hora, pero si hay algún evento cultural me gustaría venir, porque no soy de la zona”, expresó Anayeli Gómez, habitante del municipio de Cuautitlán Izcalli, quien visitó el parque con sus dos hijos menores.

Por su parte, Karen Martínez, habitante de Naucalpan consideró que “la seguridad debe reforzarse porque no todos los que vienen llegan con buenas intenciones”.

En tanto, Elías Martínez Serrano, encargado del kiosko 15, destacó que esta propuesta podría beneficiar a quienes no pueden visitar el parque durante el día.

“Hay personas que salen tarde de trabajar, y esto les daría la oportunidad de venir a caminar, distraerse”, expuso. “Ayudará a detonar la economía de los comerciantes y darle más vida al parque, que desde la pandemia bajó 60% la asistencia de los ciudadanos”.

Elías Martínez agregó que también es urgente que se rehabiliten las fuentes del lugar, ya que carecen de agua y son esenciales para la hidratación de la fauna silvestre, entre ellas las ardillas y algunas aves.

Finalmente, los usuarios coincidieron en que la clave del éxito del parque nocturno estará en una buena difusión de la iniciativa con este nuevo horario.

El pasado 26 febrero, EL UNIVERSAL publicó que como parte de esta ampliación de horario en el Parque Naucalli se consideraba mejorar la iluminación de las más de 40 hectáreas, así como ampliar la vigilancia, pues hasta entonces se tenía a 11 oficiales en el sitio.