En el contexto de la resolución de un juez que resolvió cambiar el uso de suelo de área de valor ambiental a habitacional, en el predio de Montes Apalaches 525, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que el principal pulmón de la CDMX se debe respetar.

Afirmó que el desarrollo inmobiliario se tiene que impulsar, pero respetando zonas como el bosque urbano de Chapultepec.

“Manifestamos nuestra firme decisión de defender el bosque y evitar que una resolución judicial viciada de origen, vulnera nuestro principal Bosque urbano de la Ciudad de México. Este bosque representa el orgullo de la Ciudad de México (...) así como cuando decimos no más crecimiento de la mancha urbana en los cerros ni pensarlo con jugadas legaloides traten de quitar el uso de suelo en Chapultepec ”, dijo.

Lee también "Basta de invasiones, todos somos Carlota"; Vecinos de Iztapalapa protestan en juzgados de Chalco para exigir justicia

Presentación del pabellón de la Ciudad de México en el Tianguis Turístico 2025(09/04/2025). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Al encabezar la presentación del pabellón de la Ciudad de México en el Tianguis Turístico 2025, la mandataria capitalina advirtió que la restitución del uso de suelo en este punto, destruiría un espacio que albergue 45 especies de aves, dos de ellas en categoría de riesgo.

“Quiero pronunciar mi desacuerdo, nuevamente, con un juez, que resolvió cambiar el uso de suelo de una parte del Bosque de Chapultepec -nuevamente, no es lo anterior- para construir vivienda; esto no puede ser, es un tema que nos llama a todos a reaccionar, no podemos dejarlo pasar”, dijo.

Agregó que el juicio tiene actuaciones judiciales irregulares y “trata de legalizar la corrupción del patrimonio inmobiliario”.

Lee también Acuden por reembolsos por festival Axe Ceremonia; regresan con las manos vacías

Clara Brugada sobre resolución de inmobiliaria Trepi (09/04/2025). Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Es gravísimo lo que este juez, que desde nuestro punto de vista se ha extralimitado. Invade con su resolución esferas competenciales y en particular el abuso de autoridad frente a poderes y la autonomía legislativa”, dijo.

Tras la resolución de un juez, a favor de la inmobiliaria Trepi, con la que se impuso a los diputados del Congreso de la CDMX, aprobar dicho cambio de uso de suelo, Brugada Molina advirtió que “nadie puede obligar a las y los diputados a votar para favorecer intereses inmobiliarios en contra de la naturaleza”.

“Ordenan la restitución de un uso del suelo que nunca ha tenido ese lugar, que ignora el valor ambiental y que destruiría un espacio que alberga a 45 especies de aves, dos de ellas en categoría de riesgo; vulnera la división de poderes y la autonomía del poder legislativo al pretender que 66 legisladores voten en contra de su conciencia a favor de cambiar un uso de suelo”.

Nos pronunciamos en desacuerdo con la resolución de un juez que autorizó el cambio de uso de suelo en @ChapultepecCDMX para la construcción de vivienda.

Es un hecho gravísimo que no podemos dejar pasar.

Este juicio presenta una serie de irregularidades y representa un riesgo… pic.twitter.com/c0DPCzmNrj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 9, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr