En el marco del, la alcaldía Gustavo A. Madero celebrará a los más jóvenes con un concierto totalmente gratuito con la participación de artistas del momento.

El evento contará con dos escenarios donde se espera la presentación de, Eme Mala Fe y Big Metra, también estarán presentes Sayuri y Sopholov, Jorge Carmona, La Voice Band e Ilian.

¿Cuándo será el concierto gratis de El Bogueto en la GAM?

El concierto se realizará el martes 12 de agosto en la explanada de la alcaldía a partir de las 12:00hrs, para festejar a las juventudes con música, artistas y energía.

Además de contar con talento urbano emergente, se contará con zona de expresión urbana, zonas de emprendimiento joven, espacios de graffiti, stand de , servicios médicos, y áreas para hablar sobre la prevención de adicciones.

La demarcación también pondrá disposición estacionamiento gratuito para motocicletas.

kicp/rmlgv

