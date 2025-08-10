En el marco del Día Internacional de las Juventudes, la alcaldía Gustavo A. Madero celebrará a los más jóvenes con un concierto totalmente gratuito con la participación de artistas del momento.

El evento contará con dos escenarios donde se espera la presentación de El Bogueto, Eme Mala Fe y Big Metra, también estarán presentes Sayuri y Sopholov, Jorge Carmona, La Voice Band e Ilian.

¿Cuándo será el concierto gratis de El Bogueto en la GAM?

El concierto se realizará el martes 12 de agosto en la explanada de la alcaldía a partir de las 12:00hrs, para festejar a las juventudes con música, artistas y energía.

Además de contar con talento urbano emergente, se contará con zona de expresión urbana, zonas de emprendimiento joven, espacios de graffiti, stand de diversidad sexual, servicios médicos, y áreas para hablar sobre la prevención de adicciones.

La demarcación también pondrá disposición estacionamiento gratuito para motocicletas.

