Elías Rescala Jiménez

, s ubsecretario general de Gobierno del Estado de México, informó que dio positivo al Co vid - 19 , pero tras dos semanas en cuarentena pudo salir adelante.

Afirmó que es un tema grave y recomendó a la población seguir las recomendaciones sanitarias.

“Quiero decir que yo sí me sentí muy mal, al grado de irme al hospital, el doctor, en su momento, me dijo que hubiera sido mejor pasarlo allá que en mi casa, pero afortunadamente pude transitar por el padecimiento, pero es un virus altamente contagioso , que no distingue ni respeta a la población más vulnerable que son los adultos mayores”, expresó.

En entrevista, descartó que alguna autoridad mexiquense, secretario del gabinete estatal o el gobernador Alfredo del Mazo Maza se hayan contagiado, pues según los exámenes médicos que se practicó, fue durante un fin de semana largo cuando se contagió y sólo estuvo cerca de su familia.

Dijo que actualmente se encuentra completamente sano, pues pasó el periodo de 10 días donde se agudizaron los síntomas y tres más de sentir dificultad para respirar, dolor de cabeza y de cuerpo. Luego el martes de esta semana, le aplicaron una nueva prueba y dio negativo.

asgs