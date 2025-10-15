Ante el reciente ajuste al costo del pasaje en el transporte público, el Gobierno del Estado de México informó que mantiene medidas de apoyo para grupos más vulnerables, con el fin de que ningún mexiquense pierda su derecho a moverse libremente por el territorio estatal.

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, las rutas concesionadas deberán aplicar una tarifa preferencial de 12 pesos para adultos mayores con credencial del INAPAM, mientras que los menores de cinco años no pagarán pasaje y tendrán derecho a ocupar un asiento dentro de las unidades.

En tanto, los sistemas de transporte Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense —que dependen directamente del gobierno estatal— mantendrán sin cambios sus diversas tarifas, así como la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años, y el descuento de 30% para estudiantes.