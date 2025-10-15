Más Información

"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Senado avala reforma a Ley Aduanera; incluyen transitorio para que entre en vigor en 2026 y regresa a San Lázaro

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Ante el reciente ajuste al costo del pasaje en el transporte público, el Gobierno del Estado de México informó que mantiene medidas de apoyo para grupos más vulnerables, con el fin de que ningún mexiquense pierda su derecho a moverse libremente por el territorio estatal.

De acuerdo con la Gaceta del Gobierno, las rutas concesionadas deberán aplicar una tarifa preferencial de 12 pesos para adultos mayores con credencial del INAPAM, mientras que los menores de cinco años no pagarán pasaje y tendrán derecho a ocupar un asiento dentro de las unidades.

En tanto, los sistemas de transporte Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense —que dependen directamente del gobierno estatal— mantendrán sin cambios sus diversas tarifas, así como la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años, y el descuento de 30% para estudiantes.

