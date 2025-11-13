Toluca, Estado de México.- El Estado de México está listo para el próximo mundial de futbol 2026, informó Horacio Durante, secretario General de Gobierno.

Cuando arrancó la campaña #SomosMéxico rumbo al Mundial 2026, el servidor público mexiquense dijo: “Vamos a ganar, vamos a ir avanzando y ser anfitriones nos va a ayudar mucho”.

En el evento realizado en la Federación Mexicana de Futbol, se reafirmó que México vivirá momentos históricos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Como parte del arranque de la campaña #SomosMéxico, que busca fortalecer el apoyo a la Selección Nacional Mexicana, Duarte Olivares participó en un acto simbólico en la cancha, donde ejecutó un penal representativo y anotó uno de los primeros goles del Mundial 2026.

También asistió Marcelo Ebrard, Secretario de Economía del Gobierno de México, quien otorgó el distintivo #HechoEnMéxico a la Selección Nacional Mexicana y a la Federación Mexicana de Futbol, presidida por Mikel Arriola.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv