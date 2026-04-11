Toluca, Méx.— En las últimas dos semanas en el Estado de México se contabilizaron por lo menos cinco feminicidios, mismos que fueron reportados en municipios como Metepec, Ixtlahuaca y Lerma.

Ante esta situación, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, señaló que a través de la Mesa de Paz se acordó iniciar una nueva estrategia de atención interinstitucional enfocada a la disminución y erradicación de este delito.

“Desde 2023 que llegó la gobernadora [Delfina Gómez] ha venido disminuyendo sensiblemente el feminicidio, pero como lo dije hace unas semanas, aunque sea uno solo es muy lamentable la muerte de una mujer, nos daña, nos afecta, nos debe de preocupar como sociedad y evidentemente ocuparnos como gobierno”, dijo.

En dicha estrategia van a participar la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno y la fiscalía estatal.

Horacio Duarte indicó que el gobierno estatal también trabaja en el nuevo protocolo de búsqueda.

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